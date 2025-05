Bistrô Cultural D'Avó promove serenata dançante em homenagem às mães

O Bistrô Cultural D’Avó, está organizando uma seresta dançante em homenagem aos dias das mães no sábado (10), na Rua Dr. Nilo Peçanha, 18, no Fashion Mix, antiga Leader, das 14h às 20h.

A serenata dançante contará com apresentação do Conjunto Tamo Junto, formado por Siri, na bateria, Arilson, no cavaquinho e Marco Valente, no violão, além da apresentação de Ana Brasília. O evento é produzido por Sérgio Trindade.

O evento correrá no sábado (10) | Foto: Divulgação

