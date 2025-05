Dia do Trabalho: Quais as novas profissões do século e as que ainda resistem ao tempo?

Hoje, no topo da lista dos empregos em ascensão, estão profissões que não existiam há duas décadas, e outras que se reinventaram para caber num mundo cada vez mais online - Foto: Divulgação/Foto de Tima Miroshnichenko/Pexels

Hoje, no topo da lista dos empregos em ascensão, estão profissões que não existiam há duas décadas, e outras que se reinventaram para caber num mundo cada vez mais online - Foto: Divulgação/Foto de Tima Miroshnichenko/Pexels

Num tempo não tão distante, ser sapateiro, costureira ou alfaiate era ter nas mãos o ofício que vestia uma cidade inteira. O barbeiro era quase um cronista local, o jornaleiro o elo entre o mundo e o bairro, o artesão, um contador de histórias em madeira, barro ou linha. Essas profissões – heranças de um Brasil manual e comunitário – ainda resistem, mesmo que em menor número, em feiras, ateliês e oficinas escondidas nos centros urbanos ou nos interiores onde o tempo corre devagar.

Mas o século XXI chegou como um "vendaval digital'. E com ele, um novo mundo de profissões surgiu. A pandemia acelerou o processo: o que era tendência virou urgência. Trabalhar remoto, aprender online, produzir conteúdo digital, tudo isso deixou de ser exceção e virou regra.

Hoje, no topo da lista dos empregos em ascensão, estão profissões que não existiam há duas décadas, e outras que se reinventaram para caber num mundo cada vez mais online. Veja algumas das que dominam o cenário atual:

Programadores e desenvolvedores de software

Especialistas em inteligência artificial e machine learning

Educadores à distância e produtores de cursos online

Gestores de redes sociais e criadores de conteúdo digital

Analistas de dados e cientistas de comportamento digital

Designers de experiência do usuário (UX/UI)

Motoristas e entregadores por aplicativo

Moderadores e curadores de conteúdo para plataformas digitais

Especialistas em cibersegurança e privacidade de dados

Profissionais de marketing de influência e Influenciadores digitais

Técnicos em energias renováveis e sustentabilidade (ESG)

Cada um deles traduz uma necessidade moderna: agilidade, automação, conexão, conveniência. O trabalho, agora, mora na nuvem e viaja pela palma da mão. Mas a tecnologia, será mesmo uma aliada ou ela pode ser vilã?

Se por um lado a tecnologia criou novas oportunidades, por outro trouxe desafios de adaptação, exclusão digital e insegurança trabalhista. O trabalho informal ganhou nova face nos aplicativos. A figura do “freelancer multitarefa” se tornou comum: ora designer, ora motorista, ora vendedor digital. A estabilidade deu lugar à fluidez — e à ansiedade.

Além disso, fica no ar o constante e polêmico questionamento a respeito dos limites éticos do uso da Inteligência Artificial, como direitos autorais. Artistas visuais e produtores de conteúdo como blogueiros, jornalistas e escritores, precisarão se adaptar ao uso da ferramenta para não serem preteridos no mercado? Uma pergunta ainda em busca de respostas.

Mesmo assim, é inegável: a tecnologia democratizou caminhos. Pessoas do interior passaram a ensinar para o mundo; mães que cuidam dos filhos em casa abriram negócios no Instagram; jovens criam startups de impacto social aos 20 anos.

Antigos ofícios ainda resistem

Enquanto isso, os ofícios do passado seguem vivos, menos numerosos, mas igualmente essenciais. Sapateiros ainda consertam os calçados preferidos de quem valoriza o durável. Costureiras, cada vez mais difíceis de serem encontradas, ainda constroem e consertam peças de roupas. Artesãs moldam bonecas de pano, tecidos em crochê e tricô ou peças de cerâmica com a paciência de quem não tem pressa. Pedreiros, pintores, profissionais da construção civil e pública, entre outros. São profissões que resistem ao tempo porque carregam em si algo que a automação não reproduz: o toque humano.

Dia do Trabalho: o que estamos celebrando?

Celebrar o 1º de maio, hoje, é reconhecer que o trabalho mudou de forma, mas não de valor. Seja com uma agulha, um volante ou um código Python, o trabalho segue sendo o que conecta pessoas umas às outras e a si mesmas.

Se o futuro do trabalho é incerto, uma coisa permanece clara: onde houver uma necessidade, haverá alguém disposto a supri-la, com mãos, mente ou máquina.

Leia também:

Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? Conheça a verdadeira origem da data

Lula defende debate sobre fim da escala 6x1 e aborda fraude no INSS