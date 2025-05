São Gonçalo promove extensa programação para Maio Amarelo

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai iniciar a programação do mês de conscientização sobre a segurança viária. A campanha Maio Amarelo: Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, terá como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”

Na próxima terça-feira (6), haverá a abertura oficial, na Câmara Municipal de São Gonçalo, quando será exibido um vídeo institucional sobre o tema da campanha e as principais ações da secretaria. A cerimônia terá a presença do prefeito Capitão Nelson, secretários do Executivo, vereadores, representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, unidades de ensino, e membros da sociedade civil.

Ao longo de todo o mês de maio, haverá diversas ações de conscientização sobre a importância da segurança no trânsito e a necessidade de mudança de atitude para reduzir acidentes.

“Durante essa campanha, vamos realizar uma série de ações para reforçar a necessidade do cuidado no trânsito e destacar a importância dos nossos monitoramentos e fiscalizações para manter a segurança dos motoristas e dos pedestres da nossa cidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

Programação:

. Dia 6, às 10h: Abertura oficial, na Câmara Municipal de São Gonçalo, no Centro.

. Dia 7, às 8h: Ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na ECO Ponte.

. Dias 8, 9, 12 e 13, às 8h e às 15h: “O trânsito vai à escola”, ações educativas com crianças do ensino fundamental I.

. Dia 14, às 7h e às 16h: Operação Educativa nas ruas.

. Dia 15, às 14h: Palestra educativa para motoristas da Prefeitura, no auditório do Colégio Municipal Castelo Branco.

. Dia 16, das 9h às 17h: “Futuros Motoristas”, exposição dos trabalhos elaborados nas escolas pelos alunos, no Shopping Partage

. Dia 20, das 9h às 17h: Palestra “Pronto Atendimento em caso de acidente de trânsito” para os guardas municipais motociclistas e guardas municipais convidados, na Avenida Presidente Kennedy, 123.

. Dia 21, às 13h: Simulação de acidente de trânsito com os agentes de trânsito, na Avenida Presidente Kennedy, 123.

. Dia 22, às 10h: “Caminhada pela vida”- Soltura de balões amarelos e um minuto de silêncio pelas vítimas de trânsito com alunos dos Colégios Estadual Nilo Peçanha e Senes (Unidade Zé Garoto) e do Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato, na Praça Zé Garoto.

. Dia 22, às 14h: Confecção de trabalhos infantis voltados à educação no trânsito com o Fundamental I do Colégio Municipal Menino Jesus.

. Dia 27, às 10h: “Não seja mulher, seja guerreira” – Palestras educativas para mulheres motoristas de aplicativos sobre segurança e noções de segurança preventiva.

. Dia 28, às 10h: Palestras e jogos com os alunos do Colégio Municipal Estefânia de Carvalho.

. Dia 28, às 14h: Palestra com sobreviventes de acidentes de trânsito – depoimentos em parceria com a Lei Seca.

. Dia 30, às 10h: Encerramento do mês com entregas dos certificados aos guardas municipais que participaram de palestras nos dias 20 e 21 e homenagem a familiares que perderam seus entes queridos em acidentes de trânsito, no Teatro Municipal.