Foragido por roubo é preso na Barra de Maricá

Um homem foragido por roubos em Maricá foi encontrado e preso por policiais civis nessa terça-feira (29) na Barra de Maricá. Identificado como Weverton dos Santos Paiva, ele cumpria uma sentença por roubo majorado e fugiu da penitenciária após receber um benefício da Justiça.

Segundo as investigações, o acusado fazia parte de um grupo que realizava assaltos na região em 2019. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão pelos crimes e era procurado há meses por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Com base em informações do setor de inteligência, a equipe da DRFA capturou Weverton, que já foi reconduzido a prisão.

