Começa a construção de ponte no Trecho 3 do MUVI

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Foi iniciada, na manhã desta quarta-feira (30), a construção da ponte sobre o Rio Imboaçu na altura do bairro Brasilândia, próximo ao Clube Tamoio. O local integra o trecho 3 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). A obra vai permitir uma passagem segura de pedestres e ciclistas.

A base foi instalada e, na próxima semana, o entorno da ponte vai receber a concretagem e a pintura da ciclovia. Além disso, o guarda-corpo também será colocado. O equipamento terá 15 metros de extensão e quatro metros de largura.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente no início da obra, ao lado do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do vice-prefeito João Ventura.

“Fico muito satisfeito em ver essa ponte tomando forma. A população tinha dificuldade em passar por essa região e esse problema será solucionado. O MUVI segue transformando a nossa cidade, só tenho a agradecer o apoio do governador Claudio Castro e do secretário de Estado das Cidades Douglas Ruas”, destacou o prefeito.

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões.

“O MUVI segue avançando aqui em São Gonçalo e as mudanças são notórias. Essa ponte que está sendo construída hoje é importante para a população se sentir segura em passar por essa região, que é muito movimentada. E, com esse equipamento, vai facilitar o ir e vir dos pedestres e ciclistas”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Leia também

➣ Morre o jornalista Luiz Antônio Mello, aos 70 anos, em Niterói

➣ Luva de Pedreiro terá que pagar quase R$ 6 milhões a ex-empresário

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.