Luva de Pedreiro terá que pagar quase R$ 6 milhões a ex-empresário

O influenciador Iran Ferreira, conhecido na internet pelo nome artístico Luva de Pedreiro, foi condenado a indenizar seu ex-empresário, Allan Jesus, pelo rompimento unilateral do contrato. Luva terá que pagar quase R$ 6 milhões, quantia que engloba multa contratual, indenização por danos morais e atualização monetária.

A Justiça determinou que Iran deverá arcar com R$ 5.558.285,07 referentes á rescisão do acordo, além de devolver os valores investidos por Allan na carreira do influencer.

Também ficou definido uma indenização de R$ 120 mil por danos morais ao empresário e sua empresa, a ASJ Consultoria.

A defesa do influenciador tentou argumentar sobre o nível de instrução de Iran e citou o artigo 157 do Código Civil, afirmando que as cláusulas contratuais eram desproporcionais e que ele não teria recebido pagamentos durante o período do contrato.

O magistrado rejeitou essas alegações afirmando que: "O autor/réu Iran alega que seria analfabeto, o que comprometeria sua capacidade de consentimento e implicaria nulidade do contrato de representação artística, com fundamento no art. 595 do Código Cívil. No entanto, a alegação não merece prosperar. É evidente que Iran é pessoa de origem absolutamente humilde, com pouca instrução e que, como lamentavelmente ocorre com milhões de pessoas, não teve acesso a melhores condições educacionais. Trata-se de uma pessoa simples (e daí decorre uma das próprias razões do seu sucesso, já que cativou com o seu jeito o grande público), contudo não é uma pessoa analfabeta".

A decisão ainda cabe recurso.