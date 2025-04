Tarifa do Niterói Rotativo fica mais barata a partir do dia 1º de maio

O valor de R$ 4 por hora está abaixo da média praticada em outras cidades do estado do Rio de Janeiro - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

O valor de R$ 4 por hora está abaixo da média praticada em outras cidades do estado do Rio de Janeiro - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A partir desta quinta-feira (1º), a tarifa do Niterói Rotativo vai ficar mais barata. O valor cobrado passará de R$ 5 para R$ 4 por cada período de duas horas — uma diminuição de 20%. O objetivo da Prefeitura é garantir mais acessibilidade, coibir irregularidades e otimizar o uso dos espaços urbanos. O valor de R$ 4 por hora está abaixo da média praticada em outras cidades do estado do Rio de Janeiro (R$4,80) e também abaixo da média do Brasil (R$ 5,36).

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que a iniciativa faz parte de suas promessas de campanha. “Estamos cumprindo um compromisso que assumimos com a população de Niterói, que é a redução da tarifa do Niterói Rotativo para R$ 4. Essa medida mostra que seguimos trabalhando para construir uma cidade mais justa e acessível para todos”, afirma ele.

O prefeito lembra que o sistema de estacionamento rotativo foi concedido à iniciativa privada em 1999, com vigência de 40 anos. Desde que assumiu a Prefeitura de Niterói, pela primeira vez em 2013, Rodrigo Neves cobrou o cumprimento das contrapartidas previstas em contrato, como a construção da garagem subterrânea de Charitas, entregue sem utilização de recursos públicos.

“Essa redução da tarifa é resultado de muito trabalho técnico e jurídico da nossa equipe. Além disso, vamos combater a prática da flanelagem e garantir um sistema organizado nas ruas da cidade”, diz Neves.