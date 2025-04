Guerra do tráfico: PCC e CV decretam fim de trégua entre facções

A “paz” entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) chegou ao fim. De acordo com informações confirmadas por um promotor de Justiça ao jornal “O Globo”, os dois maiores grupos criminosos do país decidiram encerrar, nesta segunda (28), a trégua estabelecida pelas lideranças no último mês de fevereiro. Uma suposta circular informativa dos traficantes viralizou nas redes em regiões dominadas pelas facções.

Informações iniciais indicam que conflitos regionais entre traficantes dos grupos teriam motivado a separação. As mensagens informando acerca do fim da aliança foram enviadas em informes individuais de cada facção - ao contrário do informe de fevereiro, que foi assinado em conjunto por CV e PCC.

Na época, os grupos ilegais teriam dito, segundo relatos, que o objetivo da trégua era dar fim às mortes em conflitos entre os grupos, reduzir os custos de cada facção e garantir a continuidade dos negócios ilegais envolvendo o tráfico de drogas.

A informação foi confirmada pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Presidente Prudente. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou que vai investigar a informação.

Em fevereiro, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo realizou um relatório de inteligência e identificou sinais de trégua entre criminosos em pelo menos nove estados do país: Minas Gerais, Amazonas, Acre, Roraima, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.