São Gonçalo é candidata a receber Centro de Referência Paralímpico

Visando implantar um Centro de Referência Paralímpico em São Gonçalo, o Comitê Paralímpico Brasileiro fez uma visita técnica, junto à equipe da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura, nas dependências da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, em Neves, e na quadra poliesportiva Henrique Lage, no antigo 3º BI, na Venda da Cruz, que pertece à secretaria, na tarde da última segunda-feira (28).

A cidade é candidata a receber um centro esportivo em uma parceria de três partes, entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, com apoio do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN).

“Nós solicitamos ao comitê fechar essa parceria que será de grande valia para São Gonçalo. Ter um centro esportivo paralímpico é muito importante para a nossa população e estamos buscando começar com três modalidades esportivas, sendo natação e atletismo realizadas na Base da Ilha das Flores e Bocha na quadra da secretaria,” destacou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Os Centros de Referência fazem parte do Plano Estratégico do Comitê Paralímpico Brasileiro. O objetivo do projeto é aproveitar espaços esportivos em Estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento.

O supervisor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, Filipe Barboza, falou sobre a importância de implantar o Centro de Referência.

Leia também!

Vídeo de 'profeta mirim' Miguel Oliveira viraliza e seguidores contestam: 'R$ 30 mil para pregar?'



Riocard lança cartões temáticos para show da Lady Gaga

“O nosso maior objetivo é garantir às pessoas com deficiência o acesso ao esporte e recebemos a solicitação do município para que conseguíssemos ampliar o projeto para cá. Conheço São Gonçalo e sei que existe uma grande demanda das pessoas com deficiência. Vamos conhecer os equipamentos aqui para que possamos disponibilizar o projeto nessa grande cidade”, afirmou.

O comandante Leonel da Silva, representante do Complexo Naval de São Gonçalo, deu mais detalhes sobre essa parceria.

“Para nós é sempre importante qualquer oportunidade de estreitar os laços com a comunidade gonçalense e com a Secretaria de Esportes também. Ficamos muito satisfeitos em receber o Comitê Brasileiro aqui, conhecendo todas as instalações. E estamos dispostos a ajudar, da melhor forma possível, a nossa sociedade”, declarou.

Em breve, haverá um novo encontro entre os entes para dar continuidade ao processo de implementação do projeto.