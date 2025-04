Riocard lança cartões temáticos para show da Lady Gaga

A Riocard Mais lançou uma edição especial do seu tradicional cartão expresso em homenagem à cantora Lady Gaga, que fará um megashow em Copacabana, neste sábado (03). O modelo comemorativo estará disponível para venda no dia da apresentação em quatro estações do metrô do Rio de Janeiro: Largo do Machado, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Botafogo.

Além do cartão tradicional, uma versão em formato de chaveiro também será comercializada. Para tornar a experiência ainda mais exclusiva, uma tiragem especial do cartão será distribuída apenas para fã-clubes previamente selecionados.

Durante a ação, equipes de promotores da Riocard estarão nas estações participantes para orientar o público sobre compra e recarga dos cartões, visando agilizar o embarque. A medida também busca ajudar turistas e pessoas que não estão acostumadas com o trajeto até a Zona Sul.

A Riocard recomenda que os passageiros que já possuem o cartão façam a recarga com antecedência. Outra opção é o uso da passagem em formato de QR Code, disponível no aplicativo da Riocard Mais. Mais informações sobre pontos de recarga podem ser encontradas no site oficial da empresa.