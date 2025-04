Vídeo de 'profeta mirim' Miguel Oliveira viraliza e seguidores contestam: 'R$ 30 mil para pregar?'

Nos últimos dias, as redes sociais têm se voltado para Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido como “profeta mirim”, que viralizou ao publicar vídeos que mostram sua intensa pregação, falando línguas desconhecidas, supostamente curando pessoas e pedindo doações em Pix durante as falas religiosas. Os registros alcançaram inúmeros usuários das redes sociais Instagram e Tik Tok.

O adolescente é integrante da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, em Carapicuíba (SP). Durante suas pregações e vídeos na internet, Miguel alega ter nascido sem cordas vocais e tímpanos, mas se curou por meio do Espírito Santo, e cantou pela primeira vez com 3 anos. Ainda sobre as curas, o “profeta mirim” afirma já ter curado uma mulher com câncer e ter feito um homem paralítico se levantar e correr dentro da igreja. “Eu rasgo o câncer, filtro o seu sangue e curo a leucemia”, disse em uma pregação recente.

Miguel vem sendo muito criticado nas redes sociais pelos vídeos. Além de internautas, que alegam que o pastor mirim dramatiza suas pregações e oportunismo nos pedidos de Pix, pastores tradicionais questionam seu comportamento. "Quero agora quatro pessoas aqui no altar para doar R$ 1 mil. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre será realizado", disse Miguel em uma das suas pregações, o que causou revolta nas redes sociais. Além do excesso de pedidos de doação com valores altos, Miguel estaria cobrando até R$ 30 mil reais para pregar nas igrejas.

Por causa da série de crises, Miguel divulgou um vídeo nas redes sociais no último domingo (27), alegando que está refletindo as críticas. "Neste final de semana, eu vou pensar, refletir sobre algumas críticas, claro que todas construtivas. Lançarei um pronunciamento oficial sobre a minha posição", disse. Em entrevista ao site Fuxico Gospel, Miguel disse que tem recebido ameaças de morte, e uma que o proibiu de pregar na cidade de Maringá (PR).