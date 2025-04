Cantora se pronuncia sobre relacionamento da filha com técnico Arthur Jorge: "Eu me sinto envergonhada por ser mãe"

A cantora Cláudia Sette, se pronunciou nas redes sociais sobre o relacionamento da filha Hanna Santos, com o ex-treinador do Botafogo, Arthur Jorge, que culminou no termino de um casamento de 30 anos, do português com a compatriota Maria Marques.

"Não admiro mulheres que pegam homem dos outros, não admiro gente que pega nada de ninguém, nada. Eu tenho vergonha de ser mãe", disse ela em um story no Instagram.

"Ter um caso com um homem casado, para mim, é uma coisa assim que não passa pela minha cabeça. Eu não vou destruir a vida das pessoas querendo ter alguma coisa à força", continuou.

Cláudia afirmou que essa não é a primeira vez que Hanna "pegou algo de alguém". "Além de tudo que ela fez contra mim, estou tentando desenrolar um golpe que ela me deu. Há quatro anos estou tentando isso. Já passei tudo que vocês nem imaginam. Fiquei uma pessoa completamente pobre".

A mãe relatou que não fala com a filha a quatro anos: "A última vez que eu a vi, ela me abraçou e chorava muito pedindo perdão. E eu só perguntava: 'mas perdão por quê, de quê?'. Mal sabia eu que uns dois meses, três meses depois ia descobrir tudo que ela fez. É muito triste, porque ela nasceu de dentro de mim. É muito triste para mim ver esse caráter, é o oposto do que eu prego, é o oposto do que eu sou".

Cláudia comparou a relação com Hanna, com a história de Raquel e Maria de Fátima, da novela "Vale Tudo". "Na minha vida, é tudo meu. E ela se juntou com uma prima minha, planejaram esse golpe durante uns quatro anos, três anos, talvez, e tomaram tudo. E eu estou há quatro anos na Justiça tentando anular um segundo testamento que elas fizeram em cima do meu, que é totalmente fraudulento. É muito triste".

Hanna Santos é filha do primeiro casamento de Cláudia, com Carlos Eduardo dos Santos, filho de Nilton Santos.