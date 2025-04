Lady Gaga chega ao Rio para show gratuito histórico em Copacabana: expectativa de 1,6 milhões de pessoas

Lady Gaga já está em solo brasileiro, pronta para protagonizar um espetáculo gratuito na icônica Praia de Copacabana, no próximo sábado, 3 de maio. A diva pop desembarcou discretamente no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta terça-feira, 29, sendo flagrada por paparazzi enquanto deixava o local.​

A chegada da artista movimentou fãs, que se aglomeraram nas proximidades do aeroporto e do Copacabana Palace, onde Gaga se hospedará. Alguns admiradores conseguiram se aproximar do veículo da cantora, acenando e exibindo camisetas em sua homenagem.​

O aguardado show faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio", promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a produtora Bonus Track. A apresentação contará com uma estrutura grandiosa: um palco de 1.260 m², painéis de LED de 60 metros de largura e uma elevação de 2,20 metros para melhor visibilidade do público.​

Mais de 5,3 mil agentes das forças de segurança do estado do Rio atuarão no esquema especial organizado para proteger o público no show da cantora americana.

A expectativa é de que o evento reúna cerca de 1,6 milhão de pessoas, superando o recorde anterior da cantora, estabelecido em 2022 no Stade de France, em Paris, com 76 mil espectadores. Além de marcar o retorno de Gaga ao Brasil após treze anos, o show promete impulsionar significativamente a economia local, com estimativas de injetar R$ 600 milhões na cidade e movimentar os aeroportos cariocas.​

A apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow.