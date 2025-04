Reencontro emocionante: Criança autista reencontra cachorro no Borel

Um vídeo que circula nas redes sociais revela uma cena emocionante de melhores amigos se reencontrando. O drama de uma família moradora da comunidade do Borel, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, começou quando o Dom, cachorro da raça pitbull, fugiu no último dia 13 (domingo), deixando inconsolável o pequeno Thalles, de 8 anos, e diagnosticado com autismo. O animal foi encontrado no dia seguinte amarrado em um poste na Rua Uruguaia e resgatado por equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.

O pitbull Dom foi levado à Fazenda Modelo, situada em Guaratiba, onde foi submetido a uma castração, recebeu vacinação, vermifugação e até mesmo um microchip. Enquanto esteve no abrigo público era chamado de Evereste.

Ainda em busca de Dom, Flaviana Freitas, mãe do pequeno Thalles, procurou no dia 18, a secretaria após saber que um cachorro que correspondia com as características de seu pet havia sido encontrado. A resposta chegou por meio das redes sociais, de fato Evereste era o Dom.

A volta emocionante e muito aguardada de Dom, aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), e contou com a presença do secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, que ressaltou a importância dos animais serem microchipados, equipamento que ajuda a encontrar o pet caso ele desapareça, além de auxiliar no combate aos maus-tratos.