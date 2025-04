Sábado (26) é dia de cultura no 'Dom Sarau', em São Gonçalo

Após o 'feriadão' da Semana Santa, domingo (26) é dia de prestigiar o Dom Sarau, um dos mais tradicionais e conceituados projetos culturais de São Gonçalo, dirigido pela poetisa, compositora e produtora Lígia Helena de Carvalho, com a apresentação de artistas ligados à música, à dança, à poesia e às artes plásticas. O evento começa às 10h, no Bistrô D'ávó, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 18, no Centro da cidade.

O Dom Sarau reúne artistas ligados à música, literaturam dança e artes plásticas | Foto: Divulgação

A exemplo das outras edições, o projeto é aberto ao público em geral, com o microfone aberto a quem quiser se apresentar. A entrada é gratuita. O Dom Sarau não tem uma data fixa, mas acontece regularmente com diferentes edições, não apenas em São Gonçalo, mas também em Niterói. Maiores informações sobre o projeto podem ser encontradas na página do projeto no Instagram. Para acessar, é só clicar no link https://www.instagram.com/domsarau/

O evento já tem apresentações confirmadas dos seguintes artistas:



●Gustavo Araújo

●Beca Carvalho



●Francisco Brandão

●Maria do Rosário

●MC Helinho

●Dan Christovam (performance)

●Ana Ledig

●José Terra

●Priscila Souza

●Serginho Soares e Edu Cigano

●Val Borges

●Décio Machado

●Anna Siqueira

●MC.GD

●MC.2T

●MC.ROSE ESTRELA

●MC MV de Bel

●MC Bruna Bru

●MC BB Radical