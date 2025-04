Governo retoma Dia D Nacional de Vacinação para aumentar cobertura contra a gripe

Meta do governo é atingir a vacinação de 90% do público-alvo - Foto: Divulgação/Freepik

O Ministério da Saúde vai retomar o Dia D Nacional de Vacinação como estratégia para aumentar a campanha contra a gripe e atingir a meta de vacinar 90% do público-alvo. A primeira edição deste ano está marcada para o dia 10 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães.

O projeto foi disponibilizado aos estados no ano passado, mas apenas 16 unidades federativas aderiram à ação. Como resultado, mais de 23 milhões de pessoas dos grupos prioritários deixaram de se vacinar, e a cobertura ficou em apenas 55%.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a nova estratégia foi pactuada com os secretários estaduais e municipais de saúde. "Vamos mobilizar o Sistema Único de Saúde no país inteiro. Além da mobilização, vamos fazer busca ativa, ir atrás daqueles grupos prioritários. Toda a rede está focada para que, até o inverno, a gente consiga garantir uma boa cobertura de vacinação contra a influenza", declarou nesta quinta-feira (24).

O ministro também anunciou que os municípios estão recebendo recursos para diversificar as ações, com aplicação das vacinas em locais de grande circulação e ampliação dos horários de atendimento. A campanha também contará com apoio de plataformas digitais e lideranças comunitárias e religiosas para reforçar a divulgação.