Jardim Alcântara vai receber mais uma etapa de obras de revitalização

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo vai iniciar, a partir do dia 5 de maio, as obras de revitalização em mais um trecho do Jardim Alcântara. Na tarde desta sexta-feira (25), as equipes da Secretaria de Comunicação Social distribuíram panfletos informativos sobre as mudanças que vão ocorrer no local.

Na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, os módulos 1 e 3 já receberam mais de 120 vagas de estacionamento. A nova etapa, no módulo 2, vai incluir cerca de cem novas vagas de estacionamento, calçadas renovadas, iluminação pública de LED e paisagismo, garantindo mais conforto e segurança para a população.

Durante as obras, os clientes e os funcionários do tradicional polo de autopeças da região poderão estacionar os veículos nas vagas disponíveis em frente às lojas por, no máximo, 30 minutos, conforme determinação da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. Para evitar multas, é indicado que os motoristas utilizem os estacionamentos dos módulos 1 e 3.

As intervenções estão sendo realizadas com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública e Meio Ambiente e Transportes.