Orquestra e Som Doce da Grota tocam de graça nesse domingo (27) em Niterói

Orquestra da Grota se apresenta às 11h no Solar do Jambeiro - Foto: Divulgação/Daniella Anatalício

O domingo (27) terá show em dose dupla com os artistas do Espaço Cultural da Grota, em Niterói. Pela manhã, às 11h, a Orquestra da Grota realiza um concerto no Solar do Jambeiro, no Ingá. Já às 15h30, no Museu do Ingá, será a vez do grupo de flautas Som Doce da Grota apresentar seu repertório. Ambas as apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

O Som Doce da Grota vai interpretar somente músicas brasileiras arranjadas e adaptadas para flauta doce, revisitando canções eternizadas por nomes como Milton Nascimento, Pixinguinha, Gilberto Gil e Marisa Monte, entre outros. O repertório é o mesmo que o grupo apresentará em junho no Boston Early Music Festival, nos Estados Unidos.

Já a Orquestra da Grota apresenta o espetáculo “Retratos Europeus”, um passeio musical pelo legado dos "grandes mestres da música erudita do Velho Continente", como define o maestro Gustavo Fernandes. No programa, obras de Antonio Vivaldi, Felix Mendelsohn e Johann Straus e outros.

“Será um dia especial para nós, com apresentações distintas dos nossos principais grupos, em locais bem próximos e horários bastante confortáveis para que o público consiga assistir aos dois concertos. Convidamos as pessoas a passarem o domingo conosco, respirando música e conhecendo melhor o nosso projeto”, diz Lenora Mendes, fundadora e coordenadora do ECG.

Sem fins lucrativos, o ECG oferece a moradores de comunidades e estudantes de escolas públicas aulas gratuitas de diversos instrumentos, além classes de iniciação musical, reforço escolar, yoga, pré-vestibular, desenho e pintura. O projeto social tem sede em Niterói e núcleos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo. A iniciativa tem patrocínio da Wilson Sons, Caixa Capitalização e Hayasa, apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e realização do Ministério da Cultura.

Orquestra da Grota – Retratos Europeus

Dia: Domingo (27/04)

Hora: 11h

Local: Solar do Jambeiro – Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá – Niterói

Som Doce da Grota

Dia: Domingo (27/04)

Hora: 15h30

Local: Museu do Ingá – Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá – Niterói