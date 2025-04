CBF deixa o azul de lado e Seleção Brasileira terá novo uniforme para 2026

A CBF, em conjunto com a Nike, decidiu momentaneamente aposentar o segundo uniforme com a tradicional camisa azul da seleção brasileira. Um novo uniforme será lançado para o Mundial de 2026.

A camisa amarela com shorts brancos continua sendo o titular do Brasil, mas o uniforme 2 não terá as cores da bandeira nacional. A camisa alternativa não terá azul, branco ou verde.

A cor específica segue sendo um segredo, no entanto, o novo modelo já passou pela aprovação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O lançamento é uma tática comercial da entidade com a Nike, com um produto voltado para a geração mais nova. Internamente, a CBF sabe que o novo uniforme pode causar estranheza, mas decidiu arriscar.



A camisa azul, como uniforme da seleção brasileira, surgiu na Copa do Mundo de 1958, fazendo referência ao manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.