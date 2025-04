São Gonçalo recebe Encontro de Escoteiro neste sábado na Praça Zé Garoto

Neste sábado, 26 de abril, a cidade de São Gonçalo será palco de um grande momento de confraternização, aprendizado e aventura com a realização do Encontro Distrital Escoteiro. O evento acontecerá das 9h às 13h na Praça Zé Garoto e reunirá diversos Grupos Escoteiros do município.

Voltado para crianças, jovens e adultos, o Encontro promete atividades emocionantes e bem organizadas, pensadas para cada faixa etária. As dinâmicas do dia visam estimular o espírito escoteiro, o trabalho em equipe, o aprendizado de novas habilidades e a troca de experiências entre os participantes.

Além do caráter educativo e lúdico, o evento celebra duas datas importantes: o Dia Municipal do Escoteiro, comemorado em 17 de abril, e o Dia Mundial do Escoteiro, celebrado em 23 de abril.

Leia tamém!

Escritor gonçalense Rodrigo Santos lança novo livro



Criminosos invadem e furtam aparelhos de ar-condicionado em escola na Baixada Fluminense

O Movimento Escoteiro tem forte presença em São Gonçalo e em todo o Brasil, sendo reconhecido por sua contribuição à formação cidadã de jovens. Por meio de valores como responsabilidade, solidariedade e respeito ao próximo, o escotismo incentiva a participação ativa na sociedade e o engajamento em ações comunitárias, como campanhas de doação de sangue, alimentos e apoio a instituições sociais.

Com essa iniciativa, o Encontro Distrital reafirma o papel transformador do escotismo e o compromisso dos Grupos Escoteiros de São Gonçalo com o desenvolvimento de uma juventude mais consciente, colaborativa e preparada para os desafios da vida.