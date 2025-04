Escritor gonçalense Rodrigo Santos lança novo livro

Com uma escrita que flerta com o realismo fantástico, Rodrigo mistura causos cotidianos com elementos mágicos e ícones da cultura popular - Foto: Divulgação

Com uma escrita que flerta com o realismo fantástico, Rodrigo mistura causos cotidianos com elementos mágicos e ícones da cultura popular - Foto: Divulgação

Um causo contado na mesa de um bar e histórias do cotidiano que são comuns e extraordinárias, isso é o que o leitor irá encontrar em "A vida é uma série de acontecimentos estranhos e mágicos", o novo livro de contos do escritor Rodrigo Santos, lançado pela editora Oficina Raquel. O Gonçalense é um dos idealizadores do projeto literário "Uma Noite Na Taverna" - que foi um marco para os amantes da literatura na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - e depois de circular por romances e antologias, o escritor mergulha de cabeça no universo dos contos em sua nova obra, reunindo histórias marcadas por oralidade, humor, crítica social e um toque de magia. A coletânea, que sucede o livro “Carcará”, traz personagens reais e fabulosos, vivos e mortos, de São Gonçalo à eternidade.

O cenário dos contos, em sua maioria, é a cidade de São Gonçalo. A região periférica e com mais de um milhão de habitantes, ganha destaque nas narrativas, contrapondo o que o autor nomeia como um “desmerecimento contínuo do território”.

“A gente que cresce na periferia passa por um desmerecimento contínuo do nosso território, o que leva ao despertencimento. Eu me aproprio muito cedo das narrativas de minha cidade, e elas enriquecem muito a minha literatura. Há contos que se passam em outros lugares, claro, mas eu acabo sempre voltando para cá!”, destaca.

Com uma escrita que flerta com o realismo fantástico, ele mistura causos cotidianos com elementos mágicos e ícones da cultura popular como Elis Regina, Renato Russo, Karen Carpenter e até referências a Michael Jackson. “Gosto de ver magia na vida, nas pequenas e nas grandes ações”, afirma o autor.



O livro já está disponível para venda no site da Amazon.

SOBRE O AUTOR

É pai, marido, flamenguista, escritor, professor, roteirista e corredor de rua assintomático. Publicou “Máscaras sobre Rostos Descarnados” (poesia, Ed. Muiraquitã – Rio de Janeiro, 2003), “Mágoa” (romance, Ed. Fábrica de Livros, SENAI – Rio de Janeiro, 2010), “Brechó de Almas” (poesia, Quártica Premium, 2015), “Macumba” (romance, Mórula, 2019), “Se o medo tivesse um som” (noveleta, Mórula, 2020), “Carcará” (contos, Malê, 2021), "Fogo nas Encruzilhadas" (romance, Periferias, 2022) e "Máquinas Escrotas" (romance, Patuá, 2023), além de publicações em coletâneas no Brasil e na França; roteirista com formação na Oficina de Roteiro da Globo e curso de extensão na PUC. Já jogou bola com Zico e já viu um peixe-lua.