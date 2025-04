Escola de Samba Pingo D'agua Promove terceira edição do troféu Dodô da Portela

Troféu Dodô da Portela é um dos mais tradicionais do mundo do samba no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/GRES Pingo D'agua

Troféu Dodô da Portela é um dos mais tradicionais do mundo do samba no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/GRES Pingo D'agua

Personalidades do Carnaval estarão reunidos nesse domingo (27) no Humaitá Atlético Clube, no Barreto, em Niterói, na 3ª edição do “Troféu Dodô da Portela”, prêmio idealizado pelo sambista Hugo Camburão, presidente da Agremiação Pingo D’Água, para homenagear os melhores da folia no Estado do Rio, em 2025. O Troféu Dodô da Portela exalta o legado histórico e a importância do samba no Rio de Janeiro e a identidade cultural fluminense.

Para o idealizador do troféu, o sambista Hugo Camburão, a entrega do prêmio é uma forma de celebrar e registrar, principalmente, as histórias de vida, as conquistas e os legados culturais da Velha Guarda. “Ao homenagear e premiar a Velha Guarda, promove-se o reconhecimento dos sambistas veteranos que participaram das primeiras formações das escolas de samba, resgatando histórias e ensinamentos, valorizando as raízes e a história do samba que perpassam séculos e gerações. Essa homenagem também reforça o papel da escola de samba como espaço de resistência cultural e de preservação da identidade afro-brasileira, promovendo o respeito e o reconhecimento daqueles que dedicaram suas vidas ao samba, ajudando a construir e manter essa tradição”, revelou Hugo Camburão.

Hugo Camburão é o presidente da escola de samba Pingo D'agua | Foto: Divulgação/Acervo pessoal

Dodô da Portela - Maria das Dores Rodrigues, mais conhecida como Dodô, chegou à Portela aos 14 anos. Já em seu primeiro desfile, em 1935, contribuiu para o primeiro campeonato conquistado pela escola. Dodô desfilou até 1966. Desde então, tornou-se personalidade querida e admirada pelos sambistas, por sua dedicação ao samba e, principalmente, à escola de coração. Em 2003, foi homenageada no Centro Cultural Carioca. No ano seguinte, recebeu o Estandarte de Ouro, do jornal O Globo, na categoria Personalidade do Ano. Em 2009, foi homenageada, com outras personalidades do samba, no documentário Velhas Guardas, de Joatan Berbel. Faleceu no dia 6 de janeiro de 2015 aos 95 anos.

Dodô da Portela, que morreu em 2015, é um dos personagens históricos do samba no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Portela

Confira a relação dos contemplados com o Troféu Dodô da Portela em sua 3ª edição:

*Hugo Araújo da Silva ( Hugo Camburão/ PRESIDENTE PINGO D’AGUA)

* Daniele Barros ( Secretária de cultura e economia criativa do RJ)

* Rosite Val ( Diretora de Produção)

* Lucí Carvalho ( Produtora Executiva)

* Simone Bastos ( Cerimonialista )

* Fábio Pavão ( Presidente da GRES Portela)

* Rafael ( Presidente da Humaitá Atlético Clube) *Juarez ( Baluarte da Estação Primeira de Mangueira)

* Aldaléia Rosa Negra ( Presidente do Departamento Feminino da Portela)

* Velha Guarda da Portela

* Hélio Nanci (Amigo Pingo d’agua)

* Jorginho do Império ( Filho do Mano Décio da viola ) - In memorian

* Velha Guarda da Viradouro ( Madrinha da velha guarda GRES Pingo d’água

* G.R.E.S Grande Rio ( Madrinha de Consagração da GRES Pingo d’agua)

* Marcelo Pacífico (Divulgador radialista)

* Radialista Nana Ferreira

* Radialista Eros de Maricá

* Radialista José Carlos Rocha

* G.R.E.S Guaxindiba

* Inba Associação da Velha Guarda

* Viviane Assis (Passista da Viradouro)

* Velha Guarda do Cubango

* G.R.E.S Cacique São José ( Campeão 2025 Niterói)

* G.R.E.S Combinado do Amor

* Bira (Presidente da Associação da Escola de Samba de SG)

* G.R.E.S Balanço do Fonseca Xororó

*G.R.E.S Império de Charitas (3º Colocado 2025 Niterói)

* Mocotó ( Compositor da Viradouro)

* G.R.E.S Sabiá (Campeão 2025 Niteroi)

* Associação das Velhas Guardas

* Luiz Eugenio (Jornalista - Na Cadência da Bateria)

* Soares do Cavaco (Jornalista e Compositor campeão de samba enredo do Acadêmicos de Niterói)

* Rogerinho Pega Leve (tetra campeão de samba enredo do Pingo D'agua)

* Nego (Intérprete da Acadêmicos de Niteroi - Campeão do Carnaval do Rio de Janeiro)

* Marcelinho Vem na Pressão (Intérprete do GRES Magnólia Brasil)

* Bobby (Diretor de Carnaval do GRES Magnólia Brasil)

* Edinho (GRES do Boaçu)

* Palito do Porto da Pedra

* Lenir de Pagode

* Valdo Rosa do Dendê

* José Carlos Araújo

* Associação de Harmonia Pres. Alexandre

* G.R.E.S Curicica (Velha guarda campeão 2025)

* G.R.E.S Tuiutí (Velha Guarda)

* G.R.E.S Magnólia Brasil (Vice campeão Niterói)

* G.R.E.S Sirí de Ramos (Velha guarda)

* G.R.E.S Garra de ouro (3º Lugar 2025)

* G.R.E.S Datavênia Doutor (Campeão Avaliação)

* G.R.E.S Sereno de Campo Grande (Velha guarda)

* G.R.E.S Alegria da Zona Norte

* G.R.E.S Unido de Padre Miguel (Velha guarda)

* Professor Dionísio (Presidente da Associação dos Mestre Sala e Porta Bandeira do Rio Janeiro)

* Botafogo Samba Clube

* G.R.E.S Banda do Batistão

* Velha Guarda Cidade de Deus

* Velha Guarda da Vila Isabel

* Velha Guarda Imperatriz Iguaçu

* G.R.E.S Grande Rio

* Gina do Pagode

* Bateria da Velha Guarda da Mangueira

* Bugre do Cubango

* Unidos da Ponta d’Areia

* G.R.E.S Rosa de Ouro

* Celso Soares de Andrade (Presidente do GRESM Filhos da Águia)

* Valentina Policarpo (Rainha de Bateria GRESM Filhos da Águia)

* Hugo Junior (Presidente da Liga da Escolas de Samba RJ)

* Jose Carlos Caetano, Machine (Síndico da Marques de Sapucaí)

* Roberto Camargo (Conselheiro da Velha Guarda da Portela)

* Sílvio Costa (Conselheiro da Associação de Harmonia do Estado do Rio de Janeiro)

* Eduardo Luiz (diretor de Harmonia da Acadêmicos de Niterói)

* Eli Ferreira (Vice-presidente do Bloco Os Trabalhistas)

* Hélio Braz (Diretor Geral de Harmonia do Cubango)

* Fernando Ferreira (Diretor Geral Harmonia do Acadêmicos do Cubango)