Ciclone pode provocar temporais no Sudeste, Sul e Centro-Oeste; entenda

Começou a se formar, nesta quarta-feira (24), um ciclone extratropical próximo à costa do Sudeste do Brasil. O fenômeno climático, que deve se intensificar entre esta quinta (24) e sexta-feira (25), não deve afetar diretamente o Rio de Janeiro, mas pode provocar uma série de temporais sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta para fortes rajadas de vento e chuva de granizo nestes estados. O acumulado de chuvas deve ficar entre 50 e 100 mm por dia em alguns dos estados. Mato Grosso do Sul deve receber o maior volume de chuvas, de acordo com a Climatempo.

O ciclone está se formando na região entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul. Caracterizado por fortes tempestades, o fenômeno é formado por sistemas de baixa pressão atmosférica que ocorrem nas regiões de latitudes médias.