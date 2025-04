Cerimônia marca abertura do Festival de Cinema Imovision em Niterói.

O público que compareceu à estreia na Sala Nelson Pereira dos Santos foi saudado pelo prefeito Rodrigo Neves. Ele destacou a importância das artes para a identidade de Niterói.

“Receber a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision reforça a vocação da nossa cidade para a cultura. O Reserva Cultural e todo esse complexo de cinemas que temos aqui na nossa cidade é um exemplo disso. Aqui nós consumimos cultura e também produzimos. Espero que essa seja a primeira edição de muitas outras desse festival que mostra os filmes europeus para os niteroienses e também a nossa cidade para o mundo”, destacou o prefeito.

Diretor do filme Misty – A história de Erron Garner, Georges Gachot se disse emocionado em estar mais uma vez no Brasil. Ele lembrou da sensibilidade da música brasileira e disse que está ansioso para saber a reação do público ao seu novo filme que conta a trajetória do grande pianista de Jazz, Erron Garner.

“É uma história de superação, talento e reconhecimento. Depois de filmar grandes nomes da música brasileira, vim contar um pouco aos brasileiros a história desse grande músico que também me emociona, assim como a música do Brasil”, destacou Georges.

Além da exibição de filmes, o festival também vai promover sessões especiais com a presença dos diretores. Morgan Simon, diretor de Entre nós o amor, contou estar curioso para ver a reação do público brasileiro ao filme.

“É um filme sobre família. E essa minha vinda ao Brasil foi importante, porque consegui localizar a parte da família da minha avó materna que não tinha notícias há 30 anos. Certamente, depois dessa experiência, meu próximo filme também será sobre família”, revelou Morgan.

Para Jean Thomas Bernardini, fundador da Imovision, o festival em Niterói é a realização de um sonho antigo.

“É a democratização do cinema de arte, levando o melhor da produção europeia para além dos grandes centros.”