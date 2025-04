Internado, Bolsonaro apresenta 'piora clínica' e problemas de pressão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, apresentou uma piora clínica, de acordo com boletim médico apresentado nesta quinta-feira (24) pela unidade. Internado após passar por uma cirurgia no último dia 13 de abril, o político tem apresentado elevação da pressão arterial e teve piora nos resultados dos exames laboratoriais hepáticos.

De acordo com o hospital, Bolsonaro precisará passar por novos exames. “Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa", informa o boletim. Sem previsão de deixar a UTI, ele segue com orientação para não receber visitas.

O ex-presidente passou por uma cirurgia para desobstruir o canal intestinal. O problema seria resultado de complicações referentes a cirurgias anteriores. Ele já passou por sete cirurgias na região abdominal desde 2018, quando sofreu uma facada na barriga enquanto participava de um evento de sua campanha eleitoral.