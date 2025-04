Gradim e Mutuá, em SG, terão fim de semana de diversão para as crianças

Neste próximo fim de semana, a Caravana de Arte e Lazer vai desembarcar nos bairros Gradim, no sábado (26), e no Mutuá, no domingo (27). Os moradores das localidades poderão curtir diversas atividades gratuitas com as crianças.

O projeto, da Fundação de Arte, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), garante uma manhã de animação, das 9h às 13h, oferecendo atividades esportivas e recreativas para a criançada, incluindo contato com personagens vivos, pintura artística, barraquinhas de lanche, pula-pula, piscina de bolas, entre outros brinquedos.

Há três anos, a Caravana percorre diversos bairros, garantindo diversão e inclusão social, democratizando os momentos de lazer para as crianças e adultos dos locais de maior vulnerabilidade social da cidade.

Serviço:

. Sábado (26): Praça do Gradim, das 9h às 13h.

. Domingo (27): Rua David Alves com Rua Libório Viana, das 9h às 13h.