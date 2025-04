Morre porteiro que ficou tetraplégico após acidente com motorista de aplicativo sem habilitação em Niterói

Morreu na manhã desta quinta-feira (24), o porteiro Maycom Batista da Silva, de 25 anos, que ficou tetraplégico após um gravíssimo acidente ocorrido no dia 5 de março. A colisão, que envolveu o carro de aplicativo em que Maycom estava e um ônibus, ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do bairro Maria Paula, em Niterói.

O porteiro foi submetido à uma cirurgia no mesmo dia do acidente, após ser transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele estava internado no CTI da unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito nesta quinta (24).

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, Caio Teles Benevenuto Bretas, não possuía habilitação. Ele realizava corridas pelo aplicativo utilizando a conta do pai.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) como lesão corporal culposa provocada por colisão de veículo. A tipificação ainda pode mudar, considerando que o condutor não tinha documentação e se passava por outra pessoa.

O motorista e o amigo de Maycom, que estava com ele no veículo, não ficaram feridos. De acordo com esse amigo, o motorista já dirigia de forma imprudente, acima da velocidade permitida. Ele chegou a pedir que o condutor diminuísse a velocidade, mas não foi atendido.

À epoca, a plataforma 99 lamentou a situação e informou em nota: "Uma equipe especializada foi mobilizada e tenta contato com os familiares dos passageiros para oferecer acolhimento, suporte e informações sobre acionamento do seguro. A empresa segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades, caso necessário."