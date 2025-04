Niteroiense viraliza nas redes sociais ao ajudar corredor na Maratona de Boston

Uma das corridas de rua mais tradicionais do mundo, a Maratona de Boston, que ocorreu nesta segunda-feira (21), reunindo mais de 30 mil competidores, foi marcada por um gesto de carinho e compaixão do niteroiense Pedro Arieta, de 34 anos.

Esta edição da corrida foi a primeira disputada pelo engenheiro de Niterói. Pedro tinha o objetivo de cumprir o percurso de 42 quilômetros e 200 metros em 2 horas e 40 minutos. Quando faltava 200 metros para alcançar a linha de chegada, Pedro notou que um dos corredores, abaixado à sua frente, estava passando mal e o ajudou.

O momento de solidariedade foi registrado e o vídeo ganhou as redes sociais e a imprensa do mundo inteiro. Após passarem a linha de chegada, o niteroiense Pedro e o americano Sean buscaram ajuda. Depois dos primeiros atendimentos, a família do americano agradeceu pela ajuda, enquanto Pedro só pensava em contar o que aconteceu para a esposa e corredora, Luíza Cravo, que foi a brasileira mais bem colocada da corrida.

O corredor já retornou para casa em Niterói, na tarde desta quarta-feira (23), depois de dez dias fora e correu para o abraço do filho de 3 anos de idade.