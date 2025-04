Trânsito com lentidão na volta do feriado prolongado

A volta para São Gonçalo e Rio de Janeiro após o feriado prolongado, nesta quinta-feira (24), é marcado pela lentidão na Ponte Rio-Niterói, sentido a Capital, que leva uma média de 16 minutos de travessia, até às 8h55, segundo a última atualização da EcoPonte, concessionária responsável pela via.

Em relação ao tráfego sentido Niterói, o tempo de travessia estimado é de 13 minutos, podendo encontrar lentidão na Reta do Cais até o pedágio.

Para os motoristas que trafegam pela BR-101, são recomendadas atenção e paciência, pois a via apresenta fluxo intenso no sentido Rio de Janeiro, do km 317 (São Gonçalo), até o km 322 (Niterói), segundo informações divulgadas pela Arteris Fluminense.