Centro de Trauma de hospital na Região dos Lagos completa um ano salvando centenas de vidas

O Centro de Trauma (CT) do Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, acaba de completar um ano de funcionamento. Neste período mais de 1,4 mil pacientes foram atendidos no setor, referência no atendimento de alta e média complexidade para nove municípios da Região dos Lagos. Junto ao CT, a unidade também ganhou 16 novos leitos de terapia intensiva.

Um dos primeiros casos recebidos no Centro de Trauma foi o da família do mecânico Rafael Junior Oliveira Larangoti, de 34 anos, que fazia um passeio de lancha em Cabo Frio junto com a mulher, Neli Eustaquia Paloma de Jesus, de 28 anos, e os três filhos de 5, 8 e 9 anos, quando a embarcação explodiu. Todos sofreram queimaduras graves.

"Um ano depois, a minha sensação é de alívio e de renascimento. Sobreviver foi um milagre de Deus e eu agradeço por estar aqui com a minha família. Do jeito que foi aquele acidente, não era nem para nós estarmos vivos aqui. Estamos nos recuperando aos poucos, ainda. Temos que agradecer também a todos os profissionais do Hospital Roberto Chabo. Abaixo de Deus, foram eles que cuidaram de nós com muito carinho, amor e atenção. Lembramos de cada rosto e somos totalmente agradecidos", declarou Rafael Larangoti.

Leia também:

Thiaguinho e Carol Peixinho revelam sexo do bebê



Botafogo entra em campo pressionado pela Libertadores nesta quarta



O diretor-geral da unidade, Mário Jorge Espinhara, conta que o "Centro de Trauma reduziu em até três horas o atendimento especializado aos pacientes, evitando o seu deslocamento para unidades de urgência e emergência de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Na saúde, tempo é vida,” frisou.



Os principais traumas, contabilizados neste um ano de funcionamento, foram provocados por acidentes de moto, carro, queda, atropelamento, perfuração por arma de fogo ou branca, agressão e mergulho em águas rasas. O CT mantém as portas abertas para socorros de emergência e, para isso, possui uma Linha Vermelha em que o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e concessionárias de rodovias ligam para informar a ocorrência e solicitar vaga.

“A estatística mostra como foi importante a implantação do Centro de Trauma na região. Ele está salvando muitas vidas, pela agilidade no atendimento especializado. Quero parabenizar a equipe do hospital pela dedicação e o belo trabalho que vem sendo desenvolvido”, afirma o governador Cláudio Castro.

Com investimentos de R$ 2,6 milhões, o Centro de Trauma realizou 925 atendimentos em 2024 e, somente nos três primeiros meses deste ano, 400 pacientes foram atendidos pelo setor. Com 91 leitos, o HERC realizou no ano passado 26.354 atendimentos clínicos e cirúrgicos, 18.554 exames de imagem e 238.905 exames laboratoriais.