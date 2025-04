Ação da São Gonçalo Presente promove cidadania e conscientização

Agentes da Operação São Gonçalo Presente realizaram, na manhã desta terça-feira (22), uma ação educativa com moradores do município. Com o objetivo de promover cidadania, a iniciativa atendeu 81 moradores e promoveu materiais de conscientização sobre os direitos das mulheres, trânsito e mobilidade urbana, além da prevenção à dengue.

Na atividade, os agentes ofereceram cartilhas informativas e abriram uma espécie de “canal de escuta ativa”, para ouvir demandas e sugestões dos moradores relacionadas à segurança pública em seus bairros.

Leia também:

➢ Incêndio em plataforma de Petróleo deixa 32 funcionários feridos

➢ Festival 'Sementes do Hip-Hop' chega a São Gonçalo neste fim de semana



Segundo a Operação São Gonçalo Presente, o objetivo da ação é reforçar “seu compromisso com a aproximação entre forças de segurança e a comunidade, promovendo não apenas a ordem pública, mas também a construção de uma convivência mais segura, saudável e informada”.