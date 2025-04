Festival 'Sementes do Hip-Hop' chega a São Gonçalo neste fim de semana

São Gonçalo será palco de um dos eventos mais aguardados da cena urbana do Rio de Janeiro: o festival “Sementes do Hip-Hop”, que estreia com uma programação intensa e gratuita entre abril, maio e junho, reunindo nomes históricos do hip-hop nacional e uma atração internacional diretamente de Portugal. O projeto é idealizado por DJ Scooby (Fabio Santos), Jefterdeivisson e Ley Nascimento, com realização do Instituto HIP-HOP Hub (H3) através do Edital Aldir Blanc 2024, da Secretaria Municipal de Cultura de São Gonçalo.

O evento propõe uma imersão nos 9 elementos da cultura Hip-Hop, inspirando-se em movimentos como a Zulu Nation, Templo do Hip-Hop e a filosofia da Nação do 5%, além de estar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a Declaração de Paz do Hip-Hop. Tudo isso com práticas sustentáveis através da parceria com o projeto Papel Semente.

Entre os grandes nomes confirmados estão DJ Erick Jay (5x campeão mundial), Sombra (SNJ), Lakers, Livia Cruz, Rapadura, Dom Negrone (MC do evento) e a presença internacional de Daniel Luzitano, beatboxer português que tem circulado por Europa, África e América Latina com sua arte que mistura evangelismo criativo e ritmos multiculturais.

Além de música, o “Sementes do Hip-Hop” é um chamado à transformação social. Palestras, batalhas de MCs, exposições de graffiti e fotografia, instalações imersivas e rodas de conversa sobre cidadania, justiça e liberdade ocupam três pontos da cidade: o Teatro Municipal, a Praça dos Ex-Combatentes e a Casa das Artes.

Programação

26 de abril – Palestras, intervenções culturais e rodas de conversa no Teatro Municipal de São Gonçalo. R. Dr. Felíciano Sodré, 100 – Centro

03 de maio – Celebração do Dia Mundial do Rap na Praça dos Ex-Combatentes, com shows, batalhas de MCs, breakdance e exposição de marcas locais. R. Francisco Portela, S/N – Patronato

Exposição imersiva de graffiti e fotografias na Casa das Artes, com curadoria de Sávio dos Santos Ribeiro. Data a ser divulgada através do Instagram @sementeshiphopsg

Local: Casa das Artes – R. Coronel Moreira César, s/n – Zé Garoto

Entrada gratuita