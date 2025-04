Incêndio em plataforma de Petróleo deixa 32 funcionários feridos

O incêndio que atingiu a plataforma de petróleo PCH-1 (Cherne 1), deixou 32 trabalhadores feridos, até o momento. As chamas tiveram início na manhã desta segunda-feira (21), em uma plataforma situada na Bacia de Campos, cerca de 130 km da costa de Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense) realizou um levantamento que aponta que as vítimas tiveram queimaduras pelo corpo ou inalaram fumaça.

No momento do incêndio, um funcionário caiu no mais, entretanto, conseguiu ser resgatado com vida pelo Locar XXII, uma embarcação de apoio. Quando foi resgatado, o homem estava consciente e estava com queimaduras leves.

Ainda segundo o sindicato, os funcionários foram desembarcados para receberem atendimento médico em unidades hospitalares de Campos (Unimed e Hospital Doutor Beda) e também de Macaé (HPM e Unimed). Dos trabalhadores atendidos, 14 foram vítimas de queimaduras e o restante apresentaram sintomas por inalação de fumaça.

O sindicato aponta que a quantidade de vítimas pode aumentar ainda mais, pois os trabalhadores permanecem desembarcando das unidades de apoio aéreo em Campos e Macaé. Além disso, segundo a instituição, alguns casos ainda não foram contabilizados.

As chamas começaram por volta das 7h25 e foram controladas às 11h25, depois de aproximadamente quatro horas de trabalho de combate ao fogo. A plataforma de petróleo, que não opera desde 2020, precisou ter o escoamento de gás interrompido.

Por meio de nota, o Sindipetro-NF mostrou preocupação com o caso e afirmou que há anos vem denunciando falta de investimento em manutenção e na segurança das plataformas. “Os acidentes decorrentes são resultado direto de anos de negligência, que levaram ao sucateamento das instalações offshore”, informou o sindicato.

Em contrapartida, a Petrobras alegou que uma comissão será constituída para investigar as causas do incêndio e que os funcionários não essenciais estão sendo desembarcados para que a unidade seja avaliada.

Os feridos e suas famílias receberam apoio da diretora do Sindipetro-NF, Bárbara Bezerra e da assistente social Danielle Araújo. O sindicato disse que segue acompanhando os desdobramentos da ocorrência