Tenda Espírita organiza 4ª procissão de São Jorge Guerreiro/Ogum em São Gonçalo

A procissão terá início às 8h com a solenidade, e seguirá com a caminhada de fé - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 23 de abril, dia de São Jorge, ocorrerá uma procissão que terá início na Tenda Espírita de Caridade João de Benguela – Ilè Ipútì Babá Baru, localizada na Travessa Santa Rita, no número 518, no Rocha, em São Gonçalo. O evento, que inclui café da manhã, queima de fogos, roda de capoeira, roda de samba e feijoada, terá início a partir das 8h e celebrará o santo São Jorge Guerreiro.

Esta será a 4ª procissão de São Jorge Guerreiro/Ogum no Município de São Gonçalo. Um resgate familiar, realizado pela Tenda Espírita, representada pelo Zelador Pai Elias D'Sango.

Atualmente, a procissão tem uma comissão organizada, composta por:

- Bianca Cardume (Yalasé do Ilé Ilé Ipútì Babá Baru),

- Hugo Xavier, Zuadejinam (kubata Mukua ixi Junsara),

- Mãe Vânia D' Oya (Ilê Asé Oya Funan),

- Mameto Zinguere( Nzo Nzambi Ia Menha Matome),

- Pai Armando D' Xangô (Ilé Asé Oba Ifé Oyó)

- Mãe Neide D'Oya (Ilé Omon Afefe - Asé Obainã)

O objetivo do evento é fortalecer e pedir o reconhecimento histórico e cultural à cidade; uma vez que foi um legado religioso deixado por um zelador de umbanda, conhecido como tio Bimbica (falecido) tio de pai Elias e subdelegado do município.

A festa ficou viva por muitos anos, mas, quando Seu Avelino faleceu, a festa ficou paralisada. Após mais de 15 anos, os descendentes do Pai de Santo desejam retomar a festa e continuar mostrando sua fé, combatendo o preconceito.

No dia da celebração, que é aberta para aqueles que desejarem demonstrar sua fé, haverá uma escultura de São Jorge que, desde os primeiros anos da procissão, é tocada pelos fiéis, que pedem auxílio e fazem suas orações. A imagem, que pertenceu ao Seu Avelino, se encontra na sede da Tenda Espírita.

A procissão terá início às 8h com a solenidade, e seguirá com a caminhada de fé. O trabalho é apoiado pelo edital PNAB - Legados SG (Secretaria de Turismo e Cultura do Município de São Gonçalo) e as manifestações culturais das casas de axé.