Tite anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde

Nesta terça-feira (22), Tite, de 63 anos, anunciou que dará uma pausa na carreira por tempo indeterminado “para cuidar da sua saúde física e mental”. O técnico era a principal escolha para substituir Ramón Díaz no Corinthians e, de acordo com o clube, esteve próximo de oficializar o retorno ao Parque São Jorge.

O técnico é campeão mundial pelo Corinthians e também comandou a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo. Entretanto, não atua desde que deixou o Flamengo, no final de setembro, após uma série de críticas pelos resultados e pelo desempenho do time, que não entregou o esperado. Desde então, Tite foi cogitado por inúmeros clubes, sem que houvesse uma contratação de fato. No caso do Corinthians, a situação foi diferente: as conversas evoluíram bem. Ainda assim, Tite optou por continuar afastado dos gramados.

Leia também:

Foragido é preso ao ser flagrado enterrando arma em terreno baldio em Maricá

Justiça expede mandado de prisão contra suspeito de matar estudante a facadas em Itaboraí

"Existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", disse Tite em comunicado. "Conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", prosseguiu.