Centros veterinários de São Gonçalo oferecem vacina antirrábica

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal sempre acontece no fim do ano, normalmente entre os meses de setembro e novembro. O que muitos tutores de cães e gatos não sabem é que a vacina fica disponível durante todo o ano (enquanto tiver estoque disponível) nos dois Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems) de São Gonçalo. O imunizante é aplicado sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

A vacinação está disponível para os animais com três meses ou mais de vida. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não podem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto maior de 18 anos. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte.

A vacina fica disponível até terminar o estoque. Mas, normalmente, costuma ter até a próxima campanha anual. “Quem não conseguiu levar o animal para vacinar nos dias de campanha em 2024 por qualquer empecilho, pode levar os animais aos Cavems neste início de ano. Os animais serão vacinados após avaliação nas unidades", explicou a subsecretária de Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Thainá Fratane.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

Os Cavems ainda oferecem consultas de baixa complexidade e castrações gratuitas. As castrações podem ser agendadas pelo aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp)quando as vagas estão disponíveis ou presencialmente nas unidades de segunda a sexta (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 11h. Há requisitos para os agendamentos. As consultas são realizadas com distribuição de senhas e as vacinas são aplicadas por vez de chegada.

Os Cavems funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.