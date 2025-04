Flamengo visita a LDU, em Quito, buscando mudar retrospecto ruim na altitude

O Flamengo enfrenta a LDU nesta terça-feira (22), às 19h (horário de Brasília), em Quito, no Equador, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Além da equipe equatoriana, o Rubro-Negro terá um dos mais temidos adversários de outros clubes do continente: a altitude.

Um fantasma para o Fla, a altitude "leva vantagem" nesse duelo. Em jogos acima do nível do mar, o clube tem um aproveitamento de apenas 31%. O duelo em Quito será o sétimo na história rubro-negra contra rivais do Equador.

E os números são ruins: são quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra a própria LDU, em 2021, por 3x2, também pela fase de grupos da Libertadores. Na época, Gabigol (2x) e Bruno Henrique marcaram.

Leia também:

▶ Fotógrafo de Niterói vence prêmio em concurso mundial de fotografia

▶ Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca, confirma Vaticano

O Flamengo ainda enfrentou o Independente Del Valle e o Aucas atuando em Quito. Em 2020, sob comando de Domènec Torrent, derrota por 5x0 para o Del Valle e o maior revés do clube em uma partida pela Libertadores. A última vez que atuou em Quito foi em 2023, na derrota para o Aucas por 2x1, sob comando de Vítor Pereira.

Mas a questão da altitude não existe só em Quito. Levando em conta os jogos disputados acima de 2.500 metros de altitude por torneios sul-americanos, o desempenho é ruim. São 17 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas. São 18 gols marcados e 27 sofridos, com aproveitamento de apenas 31,37%.

Retrospecto do Fla em jogos acima de 2.500 metros de altitude em jogos sul-americanos:

➔ Jorge Wilstermann 1 x 2 Flamengo (1981) - Cochabamba (2.560 metros)

➔ Bolívar 3 x 1 Flamengo (1983) - La Paz (3.640 metros de altitude)

➔ Real Potosí 2 x 2 Flamengo (2007)- Potosí (4.090 metros)

➔ Cienciano 0 x 3 Flamengo (2008) - Cusco (3.360 metros)

➔ Real Potosí 2 x 1 Flamengo (2012) - Potosí (4.090 metros)

➔ Bolívar 1 x 0 Flamengo (2014) - La Paz (3.640 metros)

➔ Santa Fé 0 x 0 Flamengo (2018) - Bogotá (2.640 metros)

➔ San José 0 x 1 Flamengo (2019) - Ouruo (3.700 metros)

➔ LDU 2 x 1 Flamengo (2019) - Quito (2.850 metros)

➔ Del Valle 2 x 2 Flamengo (2020) - Quito (2.850 metros)

➔Del Valle 5 x 0 Flamengo (2020) - Quito (2.850 metros)

➔ LDU 2 x 3 Flamengo (2021) - Quito (2.850 metros)

➔ Del Valle 1 x 0 Flamengo (2023) - Quito (2.850 metros)

➔ Aucas 2 x 1 Flamengo (2023) - Quito (2.850 metros)

➔ Millonarios 1 x 1 Flamengo (2023) - Bogotá (2.640 metros)

➔ Bolívar 2 x 1 Flamengo (2024) - La Paz (3.640 metros)

➔ Bolívar 1 x 0 Flamengo (2024) - La Paz (3.640 metros)

O Flamengo abre a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores com três pontos conquistados em dois jogos, ocupando a terceira colocação do Grupo C. O Rubro-Negro estreou vencendo fora de casa o Deportivo Táchira (Venezuela) e acabou derrotado no Maracanã por 2 a 1 pelo Central Córdoba (Argentina).