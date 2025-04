Atrás da liderança do grupo, Vasco recebe o Lanús buscando também alívio para Carille

O Vasco receberá na terça-feira (22), em São Januário, o Lanús, da Argentina, em confronto válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além de mirar a liderança do Grupo C, o cruzmaltino tenta aliviar a pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille.

Após o 0x0 contra o Flamengo no final de semana, Carille ganhou fôlego da pressão que vinha de dentro do clube. O time respondeu bem depois da má atuação na derrota de 2x1 para o Ceará na rodada anterior do Brasileirão e teve uma mudança nítida de postura no Clássico dos Milhões.

A atuação positiva foi fundamental para dar tranquilidade ao comandante vascaíno. Ele chegou ao clássico bastante questionado e com o cargo ameaçado, principalmente pelos protestos da torcida pelo desempenho recente da equipe.

A vitória sobre o Lanús, dentro de casa, será primordial para a sequência de Carille. A classificação vascaína para a próxima fase do torneio continental depende também de um resultado positivo atuando em seus domínios. O clube não disputava uma competição internacional há cinco anos e encara a Sul-Americana como prioridade.

Depois do confronto desta terça-feira (22), o time terá uma sequência de dois jogos fora de casa na competição, contra Puerto Cabello e o próprio Lanús, e só voltará a atuar em casa contra o Melgar, na última rodada, no dia 27 de maio.