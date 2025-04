Papa brasileiro? Conheça cardeais do Brasil que votam no conclave

Com a morte de Francisco, processo de seleção do novo pontífice deve começar em até 20 dias no Vaticano - Foto: Divulgação

Com a morte de Francisco, processo de seleção do novo pontífice deve começar em até 20 dias no Vaticano - Foto: Divulgação

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), lideranças religiosas da Igreja Católica ao redor do mundo se preparam para o processo de seleção do próximo pontífice, que deve começar em até 20 dias no Vaticano. Desta vez, o processo de votação sigiloso para escolher o novo chefe de Estado para o Vaticano vai contar com sete brasileiros votantes.

Leia mais:

Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca, confirma Vaticano

Manifestação após morte de jovem em Itaboraí fecha BR-101

Todos os 252 cardeais da igreja ao redor do mundo foram convocados a integrar o Colégio dos Cardeais, que fica responsável por decidir assuntos inadiáveis do Vaticano por enquanto. Qualquer um destes pode ser eleito Papa; no entanto, apenas aqueles com com menos de 80 anos estão aptos a votar no próximo Santo Padre da Igreja Católica. Confira a lista de arcebispos votantes:

- Paulo Cezar Costa

O mais novo da lista, Paulo Cezar tem 57 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ele é o atual arcebispo de Brasília e ajudou a organizar a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio, quando ainda era bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi tornado cardeal por ordem do Papa Francisco em 2022.

Paulo Cezar costa se tornou cardeal por ordem do Papa Francisco em 2022 | Foto: Divulgação/Arquidiocese de Brasília

- Jaime Spengler

Jaime tem 64 anos e é natural de Santa Catarina. Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no atual mandato, que vai até 2027, ele é arcebispo metropolitano de Porto Alegre e foi o último brasileiros proclamado cardeal pelo Papa Francisco. Ele foi anunciado no final de 2024.

Spengler é o atual presidente da CNBB | Foto: Thiago Leon/Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida

- Sérgio da Rocha

O atual arcebispo de Salvador, na Bahia, tem 65 anos e também é natural de Santa Catarina. Ele chegou a presidir a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre 2015 e 2019, e detém, atualmente, o título de Primaz do Brasil, que é dado ao líder responsável pela arquidiocese mais antiga de cada país

Sérgio é Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador | Foto: Divulgação/Arquidiocese de Salvador

- Orani João Tempesta

Nascido no interior de São Paulo, Orani tem 74 anos e foi nomeado como arcebispo do Rio de Janeiro pelo Papa Bento XVI. Tem sido responsável pela arquidiocese fluminense desde então e liderou os trabalhos na recepção ao Papa Francisco em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude. Ele foi proclamado cardeal no ano seguinte, também por Francisco.

Tempesta é arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

- Leonardo Ulrich Steiner

Steiner é natural de Santa Catarina e tem 74 anos. Em 2019, ele foi enviado para a Arquidiocese de Manaus, onde permanece como arcebispo. Em 2022, o Papa Francisco o proclamou cardeal, o que o torna, segundo os registros do Vaticano, o o primeiro cardeal do território amazônico.

Steiner foi o primeiro cardeal da Amazônia | Foto: Divulgação/Arquidiocese de Manaus

- Odilo Scherer

Natural de Santa Catarina, Odilo tem 76 anos e é cardeal desde 2007, ordenado pelo Papa Bento XVI. É o atual arcebispo de São Paulo. Segundo as lideranças católicas, seu nome teria sido um dos mais cotados para assumir o papado no Conclave de 2013, que acabou culminando na escolha do Papa Francisco. Recentemente, ele pediu renúncia à arquidiocese paulista, mas decidiu seguir no cargo por mais dois anos a pedido de Francisco.

Scherer pediu renúncia, mas segue à frente da Arquidiocese de São Paulo por mais dois anos a pedido do Papa Francisco | Foto: Divulgação/Arquidiocese de São Paulo

- João Braz de Aviz

Com 77 anos, Aviz é o cardeal brasilerio mais velho a votar no conclave e foi nomeado cardeal em 2012, ainda durante o papado de Bento XVI. Ele era prefeito emérito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano até o último mês de janeiro, quando se aposentou do cargo.

Aviz é arcebispo emérito de Brasília | Foto: Reprodução/Vatican News

Além destes sete, o arcebispo emérito de Aparecida, Raymundo Damasceno, também está entre os cardeais que podem aparecer cotados para o papado. Ele tem 87 anos e, por isso, não vota no conclave, mas já deve ter sido convocado ao Vaticano para integrar o núcleo de líderes que discute assuntos urgentes da Igreja.