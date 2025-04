Feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes só volta a acontecer em 2087

Em abril de 2025, os brasileiros foram agraciados com um raro feriado prolongado: quatro dias de descanso consecutivos, graças à coincidência entre a Páscoa, celebrada no dia 20, e o feriado nacional de Tiradentes, no dia 21. No entanto, esse fenômeno é extremamente incomum e só deve se repetir em 2087, segundo levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Para que esse feriado estendido ocorra, é necessário que a Páscoa — um feriado móvel — coincida especificamente com o dia 20 de abril. De acordo com registros históricos, essa coincidência aconteceu apenas duas vezes nas últimas décadas: em 2003 e 2014. A próxima previsão é para daqui a mais de 60 anos.

A explicação para a raridade dessa sobreposição está no chamado Cálculo Eclesiástico, um método matemático definido no Concílio de Niceia, em 325 d.C. Segundo essa regra, a data da Páscoa é determinada pelo primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de outono no hemisfério sul (ou de primavera, no hemisfério norte). Com isso, a celebração pode acontecer entre os dias 22 de março e 25 de abril.

Leia também:

Jovem desaparecido em Itaboraí é encontrado morto



Moradores da Trindade reclamam de vazamento de esgoto há mais de um mês; Vídeo



A razão é o Cálculo Eclesiástico, um sistema matemático definido no Concílio de Niceia, em 325 d.C., que estabelece que a Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de outono no hemisfério sul (ou primavera, no norte). Isso significa que a Páscoa pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril.

A data da Páscoa também determina outros eventos importantes do calendário religioso e civil. O Carnaval acontece 47 dias antes e o Corpus Christi, 60 dias depois.

Assim, esses feriados também se deslocam a cada ano dentro de faixas específicas, o Carnaval pode cair entre 4 de fevereiro e 9 de março, enquanto Corpus Christi pode ocorrer entre 21 de maio e 24 de junho.