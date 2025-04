Cobra cascavel é encontrada enrolada em motor de moto e causa susto em Sapucaia

Um vídeo circulou nas redes sociais, no domingo (20), no qual uma cobra foi encontrada no motor de uma motocicleta em Sapucaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Arthur Marques de Carvalho, no Centro da cidade e causou um grande susto na proprietária do veículo.

Nas imagens, é possível ver o animal enrolado no motor da motocicleta. A cobra permanece enroscada e se movimenta até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o chamado foi feito por volta das 2h30.

Em entrevista ao g1, Nara Juliana, dona da moto, contou sobre a reação ao encontrar o animal.

"Eu nunca tinha visto na minha frente uma cobra. Utilizo a moto para trabalhar e ia pegar ela por volta das 5h da manhã. Quando vi, logo fui avisar a minha mãe. Ela também ficou assustada e me pediu para mostrar onde estava. Ficamos um tempo olhando e ela fazia um barulho de chocalho".

Segundo Nara, a primeira reação dela e da mãe foi tentar retirar o animal por conta própria. A cobra, segundo ela, não parava de se mexer. Diante do risco, elas acionaram o Corpo de Bombeiros, que repassou orientações por telefone até a chegada da equipe.

Ainda de acordo com a dona da motocicleta, o animal foi identificado como uma cascavel.

Durante o resgate, os bombeiros usaram uma haste para retirar a cobra do veículo. Como não apresentava ferimentos, ela foi capturada e devolvida ao habitat natural.

A equipe do g1 procurou o biólogo Gabriel Fichter Zaccari, que analisou as características descritas por Nara e confirmou que se tratava de uma cascavel.

"A cobra que tem chocalho é a cobra cascavel (Crotalus durissus). O chocalho é uma estrutura na ponta da cauda que, quando agitada, emite um som característico. Dado as características fenotípicas presentes no vídeo, podemos afirmar que sim, se trata de uma Cascavel."