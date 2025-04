Adeus ao papa Francisco: líder da Igreja morre aos 88 anos

Morreu nesta segunda-feira (21 de abril) o papa Francisco, aos 88 anos, o primeiro latino-americano a ocupar o cargo de liderança da Igreja Católica. O pontífice não resistiu a uma pneumonia bilateral e, nas últimas semanas, apresentou uma piora no quadro de saúde.



"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informou comunicado oficial do Vaticano.

Leia também:

Sub-20 do Maricá vence o América por 2 a 0 no João Saldanha

Mobilização das equipes da prefeitura minimiza impactos das chuvas em Niterói



O papa Francisco, que liderou a Igreja por 12 anos, recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral no final de 2024, tendo sido internado diversas vezes desde então.

A pneumonia bilateral afeta os dois pulmões, com sintomas principais como dificuldade para respirar, dores localizadas e tosse constante.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é católico praticante, lamentou a morte do Papa Francisco, relembrando a visita ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

"O mundo está, hoje, com o coração apertado pela partida do Papa Francisco. O vazio deixado por ele parece insubstituível. Cresci na fé e é como um filho que sinto a perda deste líder religioso tão humilde, querido e corajoso, que dedicou sua vida a levar um sentimento de paz e fraternidade a todos. Francisco iluminou nossas vidas com esperança, amor e misericórdia, aproximando a Igreja de todos os povos.

Seu exemplo de amor ao próximo e de coragem para enfrentar os desafios nos inspira a seguir com esperança e fé. Inesquecível foi sua visita ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Seu exemplo nos inspira a construir um mundo mais fraterno e solidário. Sua memória e seu legado de amor permanecerão eternos em nossos corações. Gratidão pela sua missão, amado Francisco!, lamentou Cláudio Castro por meio de comunicado oficial.