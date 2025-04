O que acontece após a morte do papa? Entenda o processo tradicional da Igreja Católica e as mudanças no calendário

A morte do Papa Francisco, 88 anos, nesta segunda-feira (21) dá início a um processo tradicional da Igreja Católica: o da eleição de um novo pontífice.

A Igreja entra, neste momento, no período chamado Sede Vacante (Sé Vacante), no qual um cardeal (camerlengo) assume temporariamente os assuntos administrativos do Vaticano. Esse cardeal, que atualmente é o irlandês-americano Kevin Farrell, nomeado por Francisco em 2019, é o único alto funcionário que permanece em seu cargo após a morte do papa. Entre suas funções estão a certificação da morte e a destruição do chamado "Anel do Pescador", um anel exclusivo de cada pontífice, cuja quebra simboliza o fim oficial de um papado.

Luto da Igreja e enterro do Papa

Neste período após a morte, cardeais se reúnem em congregações gerais para organizar o funeral e os chamados novemdiales [os nove dias de orações e homenagens].

O enterro deve ocorrer entre o quarto e o sexto dia após a morte. Ao contrário dos seus predecessores, que foram sepultados na Basílica de São Pedro, Francisco pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, como sinal de humildade.

Ele também dispensou o uso tradicional de três caixões (de cipreste, chumbo e olmo), preferindo um único caixão de madeira e zinco. Seu corpo será exposto em caixão aberto na Basílica de São Pedro para veneração dos fiéis, abandonando a prática tradicional de exibir o papa em trono elevado e com almofadas.

Sucessor de Francisco

Passado o luto, inicia-se a preparação para o conclave [reunião secreta em que os cardeais com menos de 80 anos elegem o novo papa]. O conclave deve começar entre 15 e 20 dias após a morte do papa. Atualmente, existem 135 cardeais eleitores, sendo 108 nomeados pelo próprio Francisco. Entre eles, estão oito brasileiros: Dom Paulo Cezar Costa; Dom Jaime Spengler; Dom Sergio da Rocha; Dom Orani João Tempesta; Dom Leonardo Ulrich Steiner; Dom Odilo Pedro Scherer; Dom João Braz de Aviz e Dom Raymundo Damasceno Assis. A eleição acontece na Capela Sistina.

Os cardeais permanecem isolados e juram sigilo absoluto. São feitas até quatro votações por dia, e um candidato precisa obter dois terços dos votos. Após cada rodada, as cédulas são queimadas: a fumaça preta indica que não houve decisão; a fumaça branca, acompanhada pelo toque dos sinos da Basílica de São Pedro, anuncia ao mundo que um novo papa foi escolhido.

Novo nome para o Papa

Logo após a eleição, o novo pontífice é conduzido à Sala das Lágrimas, onde coloca as vestes papais e escolhe seu nome. O decano do Colégio dos Cardeais pergunta se ele aceita a missão. Aceitando, ele se torna o bispo de Roma e novo líder da Igreja Católica.

Em seguida, os cardeais prestam-lhe homenagem e ele aparece pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro. É então que o cardeal diácono mais sênior proclama, em latim, a frase que milhões de fiéis ao redor do mundo aguardam ansiosamente: "Habemus Papam!" [temos um papa].

Mudanças no calendário da Igreja

Após a morte do papa Francisco, aos 88 anos, o Vaticano informou, através de um comunicado nesta segunda-feira (21), a suspensão da cerimônia de canonização do Carlo Acutis planejada pela igreja para proclamar o primeiro santo da geração millennial.

Carlo Acutis, um garoto italiano que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, deveria ser canonizado em uma cerimônia na Praça de São Pedro dia 27 de abril.

Após a morte do papa Francisco, aos 88 anos, o Vaticano suspendeu a cerimônia de canonização do Carlo Acutis | Foto: Site Carlo Acutis/Reprodução

O adolescente era conhecido por usar os seus conhecimentos de informática para difundir a consciência da fé católica e ganhou o apelido de “influenciador de Deus”.

O processo de santidade da igreja normalmente exige que os candidatos tenham dois milagres atribuídos a eles, com cada suposta ocorrência sobrenatural exigindo um exame aprofundado. Em maio, um segundo milagre atribuído a Acutis foi reconhecido pelo papa Francisco, decisão que abriu caminho para que ele fosse declarado santo.

Acutis foi beatificado e declarado “abençoado” em 2020 após seu primeiro milagre, quando supostamente curou um menino brasileiro que tinha um defeito de nascença no pâncreas que o impedia de comer normalmente. Ele teria sido curado depois que sua mãe disse que orou a Acutis para interceder e ajudar a curar seu filho.

Repercussão da morte do Papa pelo mundo

É grande a comoção que toma conta do mundo todo após a notícia da morte do Papa Francisco. Não só católicos, como cristãos de diferentes religiões tem lamentado, desde o início da manhã, a perda do Pontífice.

Papa Francisco deixa um legado de humildade, fé e amor pela humanidade | Foto: Reprodução/Arquidiocese de Niterói

Em Niterói, o Arcebispo Metropolitano Dom José Francisco Rezende Dias, disse em nota que o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. "Celebrando as alegrias da Ressurreição de Jesus, reconhecemos o carinho de Deus ao chamar o Papa Francisco na segunda-feira de Páscoa. Agora, ele contempla o Deus Uno e Trino que tanto amou e anunciou".

"O Papa Francisco, 88 anos, seguindo os passos do pobre de Assis, cumpriu sua tarefa humana de continuar sendo “humano” até os limites de sua humanidade. Ontem, ele deu esse testemunho em sua última aparição pública na Praça de São Pedro.

O Papa Francisco foi grande e nos deixou um grande legado: foi um sinal vivo de esperança e misericórdia, de amor aos pequeninos e sofredores, de construtor da paz, de cuidado com a Casa Comum e de testemunho de Jesus Cristo até o fim. Vamos sentir um grande vazio com a sua partida, não só por causa do papado, mas por causa da pessoa única que ele foi.

O Papa Francisco viveu no nosso tempo, e foi um presente de Deus para nós. Tudo nele era reto. Sua clareza encorajou o mundo a ser claro. Ele pediu perdão. Ele trabalhou pela paz. Ele serviu até o fim.

Sua última mensagem pascal ressoa agora como um verdadeiro testamento espiritual:

“Estas são as ‘armas’ da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte! Cristo ressuscitou! Neste anúncio encerra-se todo o sentido da nossa existência, que não foi feita para a morte, mas para a vida. A Páscoa é a festa da vida! Deus criou-nos para a vida e quer que a humanidade ressurja!”

Com a dor pela partida, mas com a certeza de fé na ressurreição, a Arquidiocese de Niterói une-se em oração à Igreja do mundo inteiro para manifestar seus sentimentos de pesar pelo falecimento do Papa Francisco e oferecer sufrágios pelo seu descanso eterno. Todos os fiéis são chamados a se unirem em oração pelo Santo Padre que, como servo dos servos de Deus, guiou com amor e humildade a barca de Pedro em tempos desafiadores. Que seu exemplo continue a inspirar a Igreja a ser cada vez mais missionária, sinodal e samaritana. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele a vossa luz", disse a nota oficial da Arquidiocese de Niterói.

A Arquidiocese de Niterói publicou uma nota após a notícia da morte do Papa Francisco | Foto: Reprodução/Arquidiocese de Niterói

Em São Gonçalo, a Igreja Matriz lamentou a morte do Pontífice e pediu que os fiéis rezassem pela alma do Papa Francisco: "Nesta oitava de Páscoa, acordamos com a notícia da morte do Papa Francisco. O Santo Padre fez a sua Páscoa, e como cremos na força da Ressurreição, sabemos que ele retornou à casa do Pai! Nos dediquemos a rezar pelo seu descanso e por sua alma. Com certeza todos nós fomos marcados pelo seu pontificado, que tanto nos ensinou ao longo desses anos. Vamos nos unir em oração com toda a Igreja", disse a publicação da Igreja Matriz, que trazia a imagem de Francisco.

A Paróquia São Gonçalo manterá a programação normal e as Missas serão celebradas pelo descanso eterno do Papa Francisco, começando nesta terça-feira (22), às 19h.

Líderes mundiais também lamentaram a morte de Francisco

Na Argentina, terra natal do papa, o presidente Javier Milei expressou seu "profundo pesar" ao tomar conhecimento da morte de Francisco, referindo-se a ele como Jorge Bergoglio e desejando que descanse em paz. Em uma declaração posterior, Milei acrescentou que, apesar de "diferenças que parecem menores hoje", ter tifo a oportunidade de conhecê-lo em sua "bondade e sabedoria" foi uma verdadeira honra.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de sete dias pela morte do papa. Por volta das 10h, as bandeiras em frente ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal já eram hasteadas a meio-mastro [símbolo do luto nos prédios públicos].

As bandeiras em frente ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal foram hasteadas a meio-mastro | Foto: Gioconda Brasil/TV Globo

"A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", escreveu Lula em uma nota oficial.

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também fez questão de publicar uma nota sobre o falecimento do papa.

"A espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. E a elas acrescentou o carisma e a empatia. A compreensão em lugar dos dogmas. Num tempo em que há muita escuridão, foi uma luz iluminando a humanidade. A história o reconhecerá como um dos maiores", disse o ministro.



Outros países como Itália, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Grécia, Reino Unido, Portugal, Alemanha, França, Filipinas, Quênia, Líbano, Austrália, Índia e Israel também manifestaram suas condolências pela morte do papa.