Chuva intensa deixa pontos de alagamento em São Gonçalo

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Niterói na noite do último sábado (19), São Gonçalo amanheceu, nesta segunda-feira (21), sob chuva intensa desde a madrugada e início da manhã. O grande volume de água impactou diretamente moradores de bairros onde a incidência de alagamentos é mais frequente.

No bairro Brasilândia, um enorme bolsão d’água atrapalhou a locomoção de carros e pedestres, que precisaram buscar rotas alternativas para desviar do alagamento. Apenas ônibus conseguiam passar pelo local.

Enquanto isso, em outro bairro da cidade, no Mutondo, mais um bolsão d´água foi registrado pela reportagem em uma das ruas que dão acesso à via principal.

Bolsões d'água foram registrados pela cidade | Foto: Layla Mussi

A previsão do tempo para o município, nesta segunda-feira (21) indica máxima de 27°C e mínima de 19°C. De acordo com Defesa Civil, o céu varia de nublado a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva fraca a moderada durante toda a primeira metade do dia. Os ventos variam de intensidade fraca a moderada durante o dia.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que a população pode entrar em contato em caso de emergência pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.