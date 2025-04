Você sabia? Tiradentes, símbolo de coragem e resistência, é patrono das Polícias Militares e Civis no Brasil

O dia 21 de abril de 1792 ficou marcado para sempre na história do Brasil. Isso porque, nesse dia, morreu o homem considerado por muitos como o grande prócer brasileiro [homem importante ou notável]. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, lutou e batalhou pela independência do país num período em que o Brasil sofria o domínio e a exploração de Portugal.

O seu exemplo de luta e o seu amor pelo Brasil tornaram ele patrono das Polícias Militares e Civis, fazendo com que esta data também sirva como uma forma de não só valorizar o memorável patriota brasileiro, como também de reconhecer a importância do profissional de segurança que arrisca sua vida todos os dias em prol da liberdade e segurança da sociedade.

O exemplo de luta de Tiradentes tornou ele patrono das Polícias Militares e Civis do Brasil | Foto: Reprodução/PMERJ

Homenageado como herói

Tiradentes foi homenageado pelo Brasil em 1946, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um Decreto-Lei nº 9208 de 29 de abril, instituindo o dia 21 de abril como o Dia das Polícias Militares e Civis, sendo o Mártir da Independência considerado o Patrono Cívico da Nação e das Polícias Militares e Civis do Brasil.

Por isso, neste dia 21 de abril, dia da morte de Tiradentes, também se celebra o dia das policias brasileiras e, consequentemente, seus profissionais, que superam, diariamente, obstáculos para garantir segurança, igualdade e liberdade para todos.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando os profissionais pela data, ressaltando a importância do legado deixado por Tiradentes.

"Neste 21 de abril, a Polícia Militar homenageia Tiradentes, patrono das Polícias Militares e Civis do Brasil. Conhecido por seu ofício de dentista, foi mártir da Inconfidência Mineira e símbolo de coragem e amor à pátria. Seus ideais seguem vivos na missão diária do policial militar", disse a mensagem da PM.

A Polícia Militar brasileira tem Tiradentes como patrono | Foto: Layla Mussi

Quem foi Tiradentes?

Nascido em Minas Gerais, no ano de 1746, Joaquim José da Silva Xavier foi tropeiro, militar, comerciante, farmacêutico e dentista. Oriundo de uma família aristocrática mineira, foi o quarto de sete filhos. Após uma infância tranquila, exerceu diversas profissões, recebendo o apelido de "Tiradentes" pelo exercício da profissão de dentista e pela prática farmacêutica na época. Tudo isso aconteceu na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, onde ele ainda trabalhou como mascate e minerador.

Desde jovem Tiradentes foi influenciado pelas ideias iluministas vindas da Europa, contestando o domínio e a exploração de Portugal. Isso se refletia nos impostos extorsivos pagos e na corrupção de diversas autoridades lusitanas.

Nutrido de sentimentos patriotas e de independência, Tiradentes, unido a integrantes da aristocracia mineira e do clero, começou a fazer parte do Movimento dos Inconfidentes, onde o principal objetivo era transformar o Brasil em uma república autônoma, independente do reino de Portugal.

Por sua retórica impecável, capacidade de organização e liderança, ele foi escolhido pelos pares para liderar a Inconfidência Mineira.

A luta dos Inconfidentes pela soberania nacional transformou a sociedade mineira em prol de uma melhora transcendental, e de uma transformação alicerçada pela liderança de Tiradentes.

A independência do Brasil se tornou o motivo da vida de Tiradentes. Foram anos organizando, articulando e viabilizando o movimento revolucionário.

O movimento foi descoberto pelas tropas lusitanas em 1789 e todos os inconfidentes foram presos. Em 1792 os líderes foram julgados e condenados a um exílio forçado na África, exceto Tiradentes, que foi condenado à forca, sendo executado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Após sua morte, ele teve seu corpo esquartejado e partes foram expostas em postes na estrada que ligava a Capitania do Rio de Janeiro à Minas Gerais. Sua casa foi queimada e todos seus bens confiscados.

Mesmo com uma morte trágica, o legado de Tiradentes permanece vivo até os dias de hoje. Seu exemplo de luta e compromisso com o Brasil influenciou brasileiros e brasileiras de todas as capitanias em prol da independência política e econômica de Portugal.