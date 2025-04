Recém-nascidos ganham ensaio fotográfico em comemoração à Páscoa

O Coelhinho da Páscoa passou espalhando fofura em UTIs Neonatais da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. No Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, e no Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, os nenéns, vestidos de coelhinhos e coelhinhas, ganharam uma sessão de fotos para lá de especial. Foi um momento de suspiro para as mamães em meio à internação.

No HEAL, a ação de Páscoa faz parte do Pequenos Encantos, que celebra o ‘Mêsversário’ dos recém-nascidos que precisam de cuidados médicos. A coordenadora de Psicologia, Ediléa Oliveira, é a artesã responsável pela fantasia dos pequenos. “Faço tudo com muito carinho e amor. Quando vejo os nenéns vestidos me dá uma felicidade incrível em marcar a vida dessas famílias. É um dia de muita felicidade”, explicou.

E foi essa felicidade que a auxiliar de serviços gerais Beatriz Rocha, 26 anos, sentiu ao saber que seu filho, Derick, participaria da ação. “Senti vontade de chorar ao ver meu bebê fantasiado de coelho. Eu não esperava essa surpresa tão boa”, contou a moradora de São Gonçalo.

As famílias dos recém-nascidos, além de ganharem a sessão de fotos, também levaram para casa as fantasias dos pequenos. Foi o caso da farmacêutica Joyce Santos, 33 anos, mãe de primeira viagem da pequena Alícia. “Fiquei surpresa e achei muito legal. Nossos filhos são bem tratados aqui, esse tipo de atividade traz alegria. Vou guardar a roupinha com muito carinho”, disse.

No Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, Laís Teixeira, assessora de planejamento, mobilizou a equipe de enfermagem para proporcionar esse momento de fofura.

“Quando chegam as datas comemorativas, a gente pensa em ações de acolhimento voltadas para as mães. Entendemos que, se fosse em outra situação, elas certamente colocariam uma roupa especial, tirariam fotos dos pequenos. Já que estão aqui, nosso objetivo é proporcionar boas lembranças”, conta Laís.