Guilherme, João Pedro e Renata: quem será o grande vencedor do BBB 25?

A grande final do BBB 25 está formada! Os três finalistas — Guilherme, João Pedro e Renata — disputam agora a preferência do público para levar o título de campeão da temporada. A votação já está aberta no gshow.

A última eliminada foi Vitória Strada, que deixou o programa com 54,52% dos votos, definindo o trio que chega à final.

Guilherme, de Olinda (PE), fisioterapeuta de 29 anos, garantiu sua vaga na final ao vencer a prova de resistência que decidiu o primeiro finalista. Ele entrou no programa com a sogra, Delma, e se destacou por sua resiliência, sendo Líder duas vezes.

João Pedro, salva-vidas de rodeios, tem 21 anos e é de Buriti Alegre (GO). Entrou com o irmão gêmeo, João Gabriel, e só enfrentou um Paredão em toda a temporada. Foi Líder quatro vezes, inclusive nas últimas três semanas, e se manteve como um dos mais discretos e estratégicos do jogo.

Renata, bailarina de 33 anos de Fortaleza (CE), enfrentou seis Paredões, sendo a mais votada entre os finalistas. Ela entrou com a amiga Eva e viveu momentos marcantes, como o romance com Maike na reta final e a participação na "Vitrine do Seu Fifi", dinâmica especial do reality.

Agora, cabe ao público decidir: quem será o grande vencedor do BBB 25?