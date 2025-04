Sub-20 do Maricá vence o América por 2 a 0 no João Saldanha

O resultado foi construído com muita segurança e com vitória em ambos os tempos - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

O Maricá FC, que conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, venceu mais uma partida na Copa Rio Sub-20. Pela sexta rodada da competição, o Tsunami aplicou um 2 a 0 no América e se consolidou na terceira colocação do Grupo A do torneio, agora com 12 pontos, atrás de Botafogo e Vasco.

O resultado foi construído com muita segurança e com vitória em ambos os tempos. O atacante Oliver abriu o placar, na primeira etapa, e o também atacante Wendel marcou o segundo gol, após sair do banco e entrar na fase final da partida.

Apesar de mais um resultado positivo jogando em casa, o Maricá não tem chances de classificação à próxima fase do campeonato, que prevê apenas os dois mais bem colocados de cada grupo na semifinal. Invicto, o Botafogo já chegou aos 18 pontos. O Vasco, atual segundo colocado, tem 16.

Na última rodada da Copa Rio Sub-20, o vai até Moça Bonita, enfrentar o Bangu, no dia 4 de maio, às 15h. Sem vencer na competição, o adversário é o lanterna do grupo com dois empates e quatro derrotas.