Mobilização das equipes da prefeitura minimiza impactos das chuvas em Niterói

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Niterói na noite deste sábado (19), equipes da prefeitura se mobilizaram para minimizar os impactos do temporal. Sirenes foram acionadas em pontos da cidade e funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) atuam na limpeza das ruas. Nenhuma ocorrência grave foi registrada.

A Defesa Civil acionou as sirenes do Morro do Boavista e de Tenente Jardim, por medida preventiva, em razão do grande volume de água. Agentes da Defesa Civil, Samu, Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, e das Administrações Regionais estiveram nos locais orientando a população.

Foram registrados bolsões d’água em diversos bairros. Equipes da Seconser e da Clin iniciaram os trabalhos de desobstrução e limpeza com o temporal ainda em curso. Mais de 50 profissionais ainda atuam nas ruas da cidade desde as primeiras horas desse domingo. A NitTrans mobilizou equipes para reduzir os impactos no trânsito.

José Francisco de Lima, morador do Morro da Boa Vista, diz que precisou esperar a água baixar na região do Ponto Cem Réis para poder voltar para casa.

"Foi muita chuva, as sirenes tocaram diversas vezes para alertar os moradores. Precisei esperar mais de uma hora para a chuva diminuir até que pudesse subir para minha casa", conta José Francisco.

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, os maiores acumulados registrados em Niterói foram no Boa Vista (84,0 mm), Tenente Jardim (77,2 mm) e Coronel Leôncio (67,8 mm).

Leia também:

Passageiro de app morre após acidente em Niterói

Recém-nascidos ganham ensaio fotográfico em comemoração à Páscoa

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que a população pode entrar em contato em caso de emergência pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.

A Prefeitura de Niterói também disponibiliza canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por meio do aplicativo Alerta DCNIT, mensagens SMS (40199) e grupos de WhatsApp.

A Clin reforça a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.