Inea resgata papagaio ameaçado de extinção

A ação contou com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm). - Foto: Divulgação

Dez aves silvestres, entre eles, um papagaio ameaçado de extinção, mantidas ilegalmente em cativeiro foram resgatadas nesta sexta-feira (18/4), em uma operação realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nas proximidades do Parque Estadual do Desengano, no município de São Fidélis, no Noroeste Fluminense. A ação contou com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm).

Na localidade conhecida como Chatuba, os técnicos e os agentes estiveram na Rua Dr. Alberto Torres onde identificaram quatro coleiros (Sporophila caerulescens), dois galos-da-serra, dois sanhaços (Thraupis sayaca), um trinca-ferro (Saltator similis) e um tiziu (Volatinia jacarina) presos em gaiolas. Em uma residência localizada em Nova Divineia, um papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha) que era mantido ilegalmente em cativeiro, foi resgatado pela equipe.

Os proprietários do estabelecimento e da residência foram levados para a 141 Delegacia de Polícia (São Fidélis) onde prestaram esclarecimentos e serão multados pela Inea. As aves serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica.

Já na Região Serrana, técnicos do Inea identificaram uma moradia com vasto material de caça nas proximidades do Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. Nessa construção, a equipe encontrou uma espingarda, munições, três armadilhas para pegar passarinhos e uma ave da espécie trinca-ferro (Saltator similis). Todo o material foi apreendido e a ave foi resgatada. O proprietário foi conduzido para a 151 Delegacia de Polícia, onde prestou esclarecimentos. Ele foi autuado pelo Inea.

O Inea realiza desde quinta-feira (17/4), operações que visam combater crimes ambientais e promover o ordenamento turístico nas unidades de conservação estaduais distribuídas pelo território fluminense e administradas pelo órgão.

A operação vai se estender pelos feriadões da Páscoa, Tiradentes (21/4) e São Jorge (23/4) mobilizando cerca de 200 profissionais entre guarda-parques, gestores, fiscais e técnicos do Inea, e contará com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm).

"Nosso objetivo com essas ações é o combate aos crimes ambientais. Nossa atuação é um contraponto firme e legal a essas práticas, cujo trabalho é feito com planejamento", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O Inea administra 40 unidades de conservação (posição em 2023) distribuídas pelo território fluminense que, juntas, protegem 494.017 hectares de Mata Atlântica.